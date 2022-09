Loretta Schrijver beleefde zware tijd door ziekte: “Ik had veel sombere momenten”

De presentatrice vertelt aan RTL Boulevard dat bij haar een beginnende vorm van darmkanker was geconstateerd. “Ik ben het afgelopen halfjaar weer drie keer onder het mes gegaan”, vertelt ze emotioneel.

Stuk gevoeliger



“Het was een naar voorjaar met het vooruitzicht dat alles weer lang ging duren. Ik dacht dat het weer de verkeerde kant op kon gaan. Ik had veel sombere momenten en ben nu ook weer een stuk gevoeliger. Ik troost me met de gedachte dat ik de ziekte nu misschien een beetje voor ben.”

In augustus mocht Loretta goed nieuws melden en ging het de goede kant met haar op.

Complicaties

Loretta kreeg vorig jaar de diagnose darmkanker. Ze onderging een operatie. Ze zou slechts een paar dagen in het ziekenhuis blijven, maar dat werden zes weken door complicaties.

‘Koffietijd’

In maart verbaasden fans van Koffietijd zich nog over de plotselinge afwezigheid van Loretta. De redactie liet toen via Instagram weten: ‘Helaas moeten we tijdelijk weer afscheid nemen van Loretta. Ze is namelijk, eerder dan verwacht, opgeroepen voor haar hersteloperatie. We hopen natuurlijk dat alles goed zal gaan en kijken uit naar het moment dat ze er weer is.’

Zin in ‘The Masked Singer’

Ze heeft nu veel zin om weer in de jury van The Masked Singer te gaan zitten. Op 12 september pakt ze ook de presentatie van Koffietijd weer op. “Voorzichtig zeg ik: ja de kanker is weg.”

Bron: RTL Boulevard