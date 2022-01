Dat vertelt Loretta aan Telegraaf.

Darmkanker

De 65-jarige presentatrice moest haar werkzaamheden voor televisie voor langere tijd stilleggen, toen er een beginnend stadium van darmkanker bij haar werd geconstateerd. In juni 2021 werd geopereerd, maar wegens complicaties waaronder een longontsteking moest ze langer in het ziekenhuis blijven.

Bergopwaarts

Inmiddels gaat het een stuk beter met Loretta en zien de scans er goed uit. Maandagochtend blikt ze in Telegaaf terug op het bewogen, heftige jaar. “Ik ben weer back on track. Ik heb een rotjaar achter de rug, maar dat hoofdstuk is gesloten. Het gaat nu alleen nog maar bergopwaarts” vertelt de presentatrice.

Wedergeboorte

Ze vertelt dat ze door de ziekte een stuk emotioneler en gevoeliger is geworden. Ook is ze naar eigen zeggen een stuk bewuster geworden van de kleine dingen in het leven die er écht toe doen. “Voorheen nam ik dat allemaal voor lief, maar de weg heeft eventjes een knik gemaakt en me anders doen denken. Ik kijk anders naar het leven. Dit is een soort wedergeboorte”, aldus Loretta Schrijver.

Bron: RTL Boulevard