Loretta Schrijver doet onthulling over haar oorspronkelijke rol in ‘The masked singer’

Loretta werd in eerste instantie namelijk gevraagd om mee te doen als kandidaat, zo vertelt ze in de nieuwste editie van Veronica superguide.

Loretta Schrijver over begintijd The masked singer

“Ik werd gevraagd als kandidaat. Dat leek me superleuk, want je krijgt zangles en laat ik nou geen noot kunnen raken. Maar op de een of andere manier is het er niet van gekomen”, vertelt Loretta in het interview. Achteraf gezien is het maar goed ook, want vlak daarna wordt de goedlachse presentatrice gevraagd om in het panel plaats te nemen; een rol die haar als vrolijke noot goed past.

Succes

Sinds de eerste aflevering is The masked singer een groot succes in Nederland. Iets wat vooral te danken is aan Loretta en presentator Ruben Nicolai, vindt collega Carlo Boszhard. “Makers willen natuurlijk dat zo’n panel namen in de groep gooit, discussieert en echt nadenkt over de hints. Dat deed Loretta niet. Die noemde helemaal geen namen en wilde vooral aan de kostuums zitten. Het is een wonderlijke, heerlijke vrouw die het programma iets liefs geeft.”

Leuk werk

Loretta kan zich op haar beurt geen leukere baan voorstellen, ook al snapt ze de hints - die ieder jaar weer moeilijker worden - nog steeds niet. Tijdens haar ziekte waren de opnames voor het programma zelfs een uitje voor haar dat ze niet wilde missen.

“Fantastische dieren en sprookjesachtige figuren, die ook nog eens mooi zingen, worden omgeven door goede dansers, prachtig licht en een schitterend decor: dat is natuurlijk een feest. Voor mij is The masked singer een krent in de pap en ik denk dat we die twee uurtjes ontsnappen in een fantasiewereld allemaal even nodig hebben.”

Voor haar is het vooral belangrijk om overal de humor in te zien. Iets waar ze in dit programma helemaal los kan gaan. “Dat het mijn werk is, dat is mooi meegenomen.”

Startdatum

Op vrijdag 4 november gaat het nieuwe seizoen van The masked singer van start.

Bron: Veronica Superguide