Loretta Schrijver geeft gezondheidsupdate: “Alles gaat heel goed, maar ik word niet meer de oude”

Loretta geeft gezondheidsupdate

Loretta begint het gesprek met goed nieuws. Ze voelt zich geweldig: “Ik voel me ontzettend goed. Beter dan een paar jaar geleden zelfs, durf ik wel te zeggen. Ik realiseer me nu dat ik me een aantal jaar heel moe en lusteloos heb gevoeld.”

Goede uitslag

Vorige week heeft Loretta ook goed nieuws gekregen van haar artsen: “Ik heb scans gehad en alles, maar dan ook echt alles was goed! De dokter zag me en vond me ook zo energiek. En misschien mag mijn stoma in de toekomst zelfs weg, maar dat wordt dan wel een grote operatie.”

Verdriet

Terugkijken op de helse tijd waar ze doorheen is geweest dit jaar, vindt Loretta best moeilijk. “Als ik nu van de artsen hoor hoe ernstig ik er destijds aan toe was, kan ik daar wel verdrietig om worden. Maar ik word er ook blij van, want wat kan je als mens toch veerkrachtig zijn. Ik kwam van ver en ben in een betrekkelijk korte tijd, een half jaar, weer de oude geworden.”

Stoma

Maar écht helemaal de oude, dat wordt ze niet meer. Met name door de stoma die ze hieraan overhield, waar ze best last van heeft: “Die stoma is hinderlijk, dat is echt lastig. Daar moet je altijd rekening mee houden. Maar goed, als je een andere beperking hebt, moet je daar ook rekening mee houden.” Ze legt uit: “Je moet bij een stoma altijd oppassen, dat het niet misgaat. En het heeft z'n verzorging nodig en daar moet je in alle rust de tijd voor nemen.” Toch lukt het Loretta om positief naar de toekomst te kijken: “Alles gaat nu goed, en dat is het belangrijkst.”

