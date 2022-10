Loretta Schrijver heeft de naam van haar hond veranderd en de reden is hilarisch

De kijkers van Koffietijd konden vorige maand al kennismaken met Zorra. Toen Loretta na een half jaar afwezigheid weer aanschoof bij Koffietijd, nam ze haar nieuwe hondje mee.

Nieuw hondje voor Loretta Schrijver

Ze vertelde toen dat Zorra uit een Portugese opvang komt: “Na het overlijden van haar baasje wist de familie niet zo goed wat ze met haar aan moesten en kwam ze op straat. Ze is toen gaan zwerven.”

Clara

Nu heeft de viervoeter een heerlijk nieuw leven bij Loretta. Haar naam was alleen wel even een dingetje. Ze heette eerst Clara. Loretta vertelt: “Dat hebben we ongeveer een week volgehouden. Dan wordt het Claartje. Klaar. Kom Claartje. Kom maar Claar!”

Naamsverandering

“Kom klaar”, lacht ze. “Dat kan dus niet. Ik heb het Quinty helemaal onbevangen horen zeggen en toen dacht ik: nee, dit kan ik niet maken om dat andere mensen ook te laten zeggen.” Toen was het klaar met Clara en kreeg het beestje een heel andere naam: Zorra.

Bron: Koffietijd, AD