Loretta Schrijver is heel bang voor de dood: “Als ik ooit terminaal ziek ben, wil ik het niet weten”

Op het moment dat Loretta de diagnose kreeg, dacht ze naar eigen zeggen ‘nu ben ik aan de beurt’. “Dat is anderhalf jaar geleden, er is in de tussentijd heel veel gebeurd, maar de angst is niet voorbijgegaan. Want ik sta nog steeds onder controle, en je weet nooit hoe de ziekte zich ontwikkelt. Nog steeds is het vergankelijke van het leven ineens dichterbij.”

“Waarom ik niet?”

Loretta geeft toe dat ze nog steeds heel bang is voor de dood. “De ziekte kan een grillig verloop hebben. Er zijn zoveel mensen met kanker, er zijn mooie en positieve verhalen, maar er zijn ook al die verschrikkelijke verhalen. Ik ga het niet aanroepen, maar ik denk dan: waarom ik niet.”

“Liever een leugentje om bestwil”

Met name het onbekende zorgt bij haar voor een angstig gevoel. “Dan is het ineens afgelopen, hè. Verschrikkelijk. Dan heb ik geen Zorra meer. Geen Lou, mijn man. Dan heb ik al mijn spulletjes niet meer, ik heb een huis helemaal vol spulletjes en herinneringen, die geven mij houvast. Zo hou je je leven nog bij je en vervliegt het niet. Dan heb ik bakens om me heen. Ik heb altijd al gezegd: als ik ooit terminaal ziek ben, wil ik het niet weten. Dan liever een leugentje om bestwil. Doktoren mogen nooit tegen mij zeggen: er is niks meer wat we kunnen doen.”

Bron: AD