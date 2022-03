Loretta Schrijver onverwachts eerder onder het mes

Wat blijkt? Loretta moet onder het mes voor een hersteloperatie. Deze operatie komt eerder dan verwacht was.

Loretta Schrijver onder het mes

Vorig jaar kreeg Loretta de diagnose darmkanker. Ze werd geopereerd, maar het herstel ging niet vlekkeloos. Ze kreeg last van meerdere complicaties die ertoe leiden dat ze langer uit de running was dan verwacht. Loretta was toen een tijdlang niet in Koffietijd te zien.

Hersteloperatie

“Helaas moeten we tijdelijk weer afscheid nemen van Loretta”, laat het programma nu weten. “Ze is namelijk, eerder dan verwacht, opgeroepen voor haar hersteloperatie.”

Het bericht gaat verder: “We hopen natuurlijk dat alles goed zal gaan en kijken uit naar het moment dat ze er weer is. Wil je haar ook een hart onder de riem steken? Laat hieronder je berichtje achter voor haar.”

Bekend Nederland reageert

Dat wordt volop gedaan, ook door bekend Nederland. Zo schrijft Karin Bloemen: “Lieve Loretta ik hoop dat alles goed komt! Heel veel sterkte en beterschap gewenst.” En laat Edsilia Rombley weten: “Sterkte lieve Loretta! Zet ‘m op! You’re a strong woman!” Patricia Paay schrijft: “Heel veel sterkte, ik denk aan je lieve Loretta.”

Loretta Schrijver werd verliefd op een vriend van haar vader

Bron: RTL Boulevard