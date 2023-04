Loretta Schrijver over moeilijke periode na darmkankerdiagnose: “Ik was mezelf volledig kwijt”

Dat vertelt ze in een openhartig gesprek met Nouveau.

Ziekte

Loretta werd in mei 2021 geopereerd nadat een beginnende fase van darmkanker vastgesteld. In eerste instantie bleef ze er nuchter onder, tot er andere kwalen bij kwamen kijken. “Mijn darmen zijn gaan kronkelen, ik kreeg een longontsteking, er vormde zich een abces in mijn buik en uiteindelijk moesten ze me over de hele borstkas opensnijden”, vertelt de presentatrice.

En daarmee was het leed nog niet ten einde. “Vervolgens genas die wond niet goed, kreeg ik een stoma, er ontstonden fistels”, vervolgt ze. “Alles wat mis kón gaan, ging mis. Ik was mezelf volledig kwijt.” Ze blikt terug op de periode als ‘heel traumatisch’.

Loretta Schrijver kreeg te maken met angst

Ook kreeg ze te maken met grote angsten. Toen ze na haar operatie mocht eten, ging dat bijna mis. “Die bami kwam er ’s nachts uit - terwijl ik daar plat lag, verdoofd, nog vast aan allerlei apparatuur - en ik moest zo hevig overgeven dat ik bang was dat ik erin zou stikken. Omdat het pikdonker was, wist ik niet hoe ik om hulp moest roepen.”

EDMR-therapie hielp Loretta om haar nare herinneringen kwijt te raken. Zo weet ze zelfs niks meer over de stoma waarmee ze een jaar lang rondliep. “Alleen het litteken herinnert me er nog aan.”

Donkere wolk

Vorig jaar kwam daar nog een tumor op haar lever bij. Elke drie maanden ondergaat Loretta daarom een scan. “Het zit dus in mijn systeem.” Haar ziekte voelt voor haar ‘als een donkere wolk’. “Angst is de grote boosdoener, altijd.”

Of het helpt om erover te praten? Loretta doet het liever niet. “Want dan ís het er. Als ik nu maar ontzettend leuk bezig ben, dan is het er niet.”

