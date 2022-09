Louis van Gaal geeft een update over zijn prostaatkanker: “Ik heb er eigenlijk geen last van”

“Ik heb een agressieve vorm en ben 25 keer bestraald. Dan heb je wel een hoop management nodig om door het leven te gaan”, zei Louis van Gaal (71) eerder tegen Humberto.

Het managen gaat hem nu goed af. De combinatie met zijn werk als bondscoach van het Nederlands Elftal is te doen, zei hij zondagavond. “Ik schaam me niet voor mijn ziekte. Het is geen ziekte waar je ziek van bent of die je voelt. Je moet dit managen, dat is eigenlijk het enige probleem. Maar ik heb genoeg energie om dit te managen. En ik krijg energie van de jongens.”

‘Gaat gelukkig goed’

“Beheersing over je urine is het belangrijkste”, legt de voetbalcoach uit. “Dat is natuurlijk heel wat minder als je prostaat wordt weggehaald. Dat moet je kunnen managen, maar dat gaat gelukkig goed nu.”

Ziekte stilgehouden

Louis van Gaal hield het nare nieuws over zijn ziekte zoveel mogelijk stil, omdat hij de selectie van de spelersgroep van Oranje niet wilde beïnvloeden. Toen het eenmaal bekend was, stroomden de steunbetuigingen binnen. Zijn vrouw Truus zag hem liever niet weer bondscoach worden. “Dat hele voetbal. Ik wil dat hij gezond wordt”, vertelde ze naar aanleiding van de documentaire over de succesvolle voetbaltrainer die eerder dit jaar uitkwam.

Oranje maakt kans

De komende periode wordt een drukke tijd voor Louis, want Oranje speelt vanaf 20 november het WK voetbal in Qatar. De bondscoach denkt dat Nederland ver kan komen in dat toernooi. “Als we allemaal aan hetzelfde touwtje trekken, denk ik dat we best een kans maken.”

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: AD/Humberto