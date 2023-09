Louis van Gaal opnieuw geopereerd aan prostaat: “Er zijn zoveel complicaties opgetreden”

De voormalig coach vertelde het nieuws nadat hij de Eredivisie Oeuvre Award kreeg uitgereikt. “Ik ben 9 augustus weer geopereerd met als doel om controle over mijn waterhuishouding te krijgen. Er zijn zoveel complicaties opgetreden, ik zal je er niet mee vermoeien. Ik ben weer teruggeweest, drie keer in het ziekenhuis. Nu ziet het er wat beter uit. Ik moet rust houden tot 19 september.”

Van Gaal, die Ajax en AZ landskampioen maakte en drie keer bondscoach was van het Nederlands elftal, heeft sinds 2020 een agressieve vorm van prostaatkanker. Inmiddels is hij met pensioen. Hij zegt daar samen met zijn vrouw Truus van te genieten.

“Ik kan heel goed mezelf vermaken en we hebben ook een heel mooi huis in Portugal. Daar zijn heel mooie temperaturen over het algemeen. We hebben nu tijd om dingen samen te doen. Dat is ook wel leuk.”

Bron: RTL