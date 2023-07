Luca Borsato schrijft het verdriet over de scheiding van zich af: “Een heel persoonlijk liedje”

“Ik heb een heel persoonlijk liedje gemaakt dat ik ooit een keer hoop te releasen en dat gaat over de scheiding van mijn ouders”, vertelt Luca in de podcast. Die stormachtige periode was “heel verdrietig” voor het gezin, aldus de zanger.

Negatieve energie

Hij vertelt dat er “de hele tijd heel veel negatieve energie boven hun hoofden hing” en dat hij een manier moest vinden om uit de negatieve spiraal te komen. “Daar zitten je ouders al in, zeg maar. En als jij daar ook nog eens in meegaat, dan wordt het een heel depressieve, ellendige boel thuis.” Luca is na de scheiding twee jaar in Amsterdam gaan wonen. “Dat was the right timing, denk ik.”

Houden we nog tegoed (of niet)

Of het liedje ook echt wordt uitgebracht, is niet duidelijk. Luca hoopt in ieder geval van wel. Ook lijkt het hem heel leuk om ooit een nummer met zijn vader op te nemen. De vraag is alleen of en wanneer dat gaat gebeuren, want Marco is volgens zijn zoon niet bezig met het maken van nieuwe muziek. “Dus dat houden mensen of nog tegoed voor een heel lange tijd of dat komt nooit”, aldus Luca.

Onder vuur

In juli van 2022 liet Marco na lange tijd weer van zich horen. Op Twitter deelde hij toen een link naar de eerste single van zijn zoon Luca, zonder verdere tekst erbij. De maanden ervoor was het stil rond Marco, die onder vuur kwam te liggen nadat er via juicekanalen geruchten naar buiten kwamen over grensoverschrijdend gedrag bij kandidaten van The voice kids. Kort daarna volgde ook die ene, veelbesproken uitzending van Boos en een aangifte.

Droom achterna

Destijds schreef Luca een openhartig Instagram-bericht over het schandaal en zijn keuze om tóch zijn muziekdroom na te jagen. “Ik wil ontsnappen aan verwachtingspatronen en de angst voor negativiteit”, schreef hij. “Ik kan niet langer stilstaan. Ik ben mijn eigen persoon, met mijn eigen verhaal en eigen geluid. Dit is waarmee ik naar buiten wil treden en waarom ik mij genoodzaakt voel om met dit statement te beginnen.”

Bewijsdrang

In de podcast vertelt Luca tevens over zijn gediagnosticeerde faalangst, waar hij toen hij jonger was veel last van had. “Als ik jarig was ging ik onder de tafel zitten, zo níet graag wilde ik in de spotlight staan.” Volgens hem is die onzekerheid nog steeds aanwezig, maar neemt het niet altijd meer de overhand. “Als het gaat om mijn muziek ben ik inmiddels heel confident (...) daar sta ik volledig achter.” Ook voelt hij zich goed over de persoon die hij is bij zijn vrienden en familie. Toch speelt zijn onzekerheid nog wel eens op. “Al helemaal als je de bewijsdrang hebt die ik heb, want ik wil gewoon bewijzen dat ik het zelf kan.”

Eind vorige maand bracht Luca een nieuwe single uit, genaamd Blame it on the wine. Binnenkort kunnen we volgens hem nog meer muziek verwachten van de Borsato’s: zusje Jada gaat Nederlandstalige muziek uitbrengen.

Bron: Shownieuws