Lucille Werner waarschuwt voor huidkanker en deelt heftige kiekjes

Dat doet ze met een paar confronterende foto’s.

Kwaadaardig plekje

‘Zoveel mogelijk uit de zon’, adviseert de presentatrice en Tweede Kamerlid. Maar dat is niet het enige. Zo benadrukt ze dat je je altijd goed in moet smeren. ‘En je huid goed in de gaten houden. Als een korstje niet geneest, naar de huisarts gaan. Voorkom basaalcelcarcinoom.’

Bont en blauwe Lucille Werner

Bij de tekst plaatst Lucille verschillende foto’s van haar gezicht. Hierop is te zien dat ze flink onder handen is genomen. Het donkere plekje tussen haar oog en en neus is namelijk verwijderd. Haar gezicht zag in eerste instantie bont en blauw, maar gelukkig is het wondje nu aan het genezen.

Huidkanker

Basaalcelcarcinoom is een van de meest voorkomende vormen van huidkanker. Gelukkig het basaalcelcarcinoom een kankersoort waaraan vrijwel niemand overlijdt, omdat er bijna nooit uitzaaiingen ontstaan. Dat neemt niet weg dat je goed moet opletten en altijd veilig moet zonnen. Jaarlijks ontdekken in Nederland ongeveer 60.000 mensen een basaalcelcarcinoom bij zichzelf.

Veel mensen denken dat je alleen moedervlekken in de gaten moet houden, maar ook gekke wondjes of korstjes die niet goed genezen kunnen dus tekenen zijn huidkanker. Check je huid daarom regelmatig.

