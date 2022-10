Lucy Woesthoff is gestopt met alcohol drinken: ‘Het bracht soms het slechtste in me naar boven’

Ze kan rekenen op veel lof.

Lucy Woesthoff over alcohol

Lucy vertelt dat ze sinds haar zestiende regelmatig dronk: ‘Een Jack Daniels met cola was mijn favoriete drankje en tequila mijn geheime wapen. En ik vond het geweldig dat ik menig roadie/muzikant onder de tafel kon drinken.’

Vergrootglas

Alcohol had helaas ook een keerzijde voor haar: ‘Alcohol was meestal mijn vriend. Ik was grappiger, wilder en gewaagder als ik eenmaal gedronken had. Maar het kon zich ook tegen me keren en me verdrietig, emotioneel en boos maken, klaar om ruzie uit te lokken. Ik realiseerde me al vroeg dat alcohol leek te werken als een vergrootglas voor hoe ik me werkelijk voelde, diep van binnen. Als ik op een goede plek in mijn leven was, was ik een geweldige ‘drunk’. Op een minder goede plek bracht het het slechtste in me naar boven.’

Schokkende antwoorden

Toen we in de coronaperiode in lockdown terecht kwamen, ging Lucy meer drinken. ‘Gecombineerd met de zorgelijke situatie en een scherpere focus op gezondheid, zorgden de lichte hoofdpijn in de ochtend voor meer vragen.’ Ze begon te lezen over alcohol en schrok van de feiten die ze ontdekte. ‘Zoveel wist ik niet. Hoezo weten we het niet?! Of willen we het gewoon niet weten? Pas toen ik eenmaal gestopt was, realiseerde ik me hoe stressed het had me gehouden en hoe moe.’

Rare reacties

Inmiddels is ze gestopt met drinken. Helaas krijgt ze daar soms rare reacties op: ‘Sommigen raken zelfs beledigd, alsof mijn besluit om niet te drinken over hen oordeelt.’ Dat terwijl ze over niemand oordeelt, zo schrijft ze, maar ze hoopt met haar tekst wel mensen te inspireren.

Lof van volgers

Ze krijgt mooie reacties op haar openhartige bericht. ‘Wat heb je dit mooi én leuk beschreven, zonder belerend te zijn. Zo kan iedereen zijn eigen conclusie trekken’, schrijft Ginny Ranu. ‘Minder alcohol is een happier me, maar lastig gespreksonderwerp, krijg nu elke keer de vraag of ik zwanger ben’, laat Vivian Hoorn weten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Lucy Woesthoff (@lucywoesthoff) op 28 Oct 2022 om 4:53 PDT

Dinand Woesthoff en zijn gezin verruilden hun strandhuis in Scheveningen voor een villa op Ibiza. Klinkt hemels, toch? Toch verliep deze verhuizing emotioneler dan verwacht:

Bron: Instagram