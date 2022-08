Luisteren maar: de hit ‘Leef’ van André Hazes is er nu ook in het Spaans

Het nummer is vertaald door John Paul Chacon, een Nederlandse zanger die is geboren in Costa Rica.

Leef van André Hazes vertaald

Het lied heeft de titel Vive gekregen, Spaans voor ‘leef’. Hoe kan het ook anders? Er is ook al een videoclip. Hierin zien we de zanger en drie muzikanten het lied performen in een tropische setting. Zomerkriebels gegarandeerd.

Eerdere vertaling

Vive is niet de eerste vertaling van Leef. Het lied werd ook al in het Duits vertaald door DJ Ötzi en kreeg de titel LEB!.

Edwin van Hoevelaak, die het oorspronkelijke nummer produceerde, vertelt aan Editie NL: “Ik denk dat-ie het in het buitenland goed doet omdat het een catchy nummer is. Bovendien is het goed te vertalen en is het echt een universeel thema.” Hij is fan van deze Spaanse versie: “Lekker fris en zomers.”

Vive op de radio

De kans is groot dat we Vive al snel op de radio gaan horen. Zo laat Qmusic-dj Kai Merckx weten dat hij 'm maandag al gaat draaien. “Het is een toffe cover, heel grappig gedaan. Hij is ergens ook fout, maar daar hebben we op de een of andere manier nooit problemen mee bij een zomerhit. Je gaat hier toch op meebewegen en fonetisch meezingen.”

Spaanse sound

In Nederland zijn we gek op Spaanstalige zomerhits. Denk maar aan het nummer Despacito, dat in 2017 een enorme hit werd in ons land.

Volgens Kai Merckx heeft Vive ook die typische Spaanse sound en dat is volgens hem precies de bedoeling: “Ik denk dat een vertaling van een Nederlands nummer vooral de typische klanken van het land moet hebben. In Spaanse nummers hoor je veel gitaren en trompetten. Als het gaat om zomerhits in ieder geval.”

Bron: RTL Nieuws