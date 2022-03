Dinsdag liet de 21-jarige zangeres al de eerste beelden van haar videoclip zien en dat maakte ons erg nieuwsgierig.

De diepte

Het nummer heet De diepte en werd vandaag samen met de clip onthuld in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Ze zingt over liefdesverdriet met teksten als ‘Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam, oh mijn lief wat moet ik nou, ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan’. Luister ‘m hieronder:

Reactie Cornald Maas

Songfestivalcommentator Cornald Maas is enthousiast: “Je wordt meteen meegenomen in het verhaal dat ze vertelt. Zowel tekstueel als met de compositie. Het is echt een heel sterke song die we hebben gekozen.”

Reacties van andere Songfestival-sterren

Zie hier de reacties van andere Songfestival-sterren zoals Duncan Laurence, Stefania en Jeangu Macrooy:

Songfestival kijken

Op 10 mei zien we S10 het liedje tijdens de eerste halve finale performen. Ze neemt het dan op tegen zestien andere landen in de strijd om een plek in de finale. Tien landen gaan door, net als tijdens de tweede halve finale. Er zouden eigenlijk achttien landen meedoen aan de eerste halve finale, maar Rusland is inmiddels uitgesloten.

Bron: RTL Nieuws