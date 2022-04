Dat bewijst ze nu door haar eerste single uit te brengen.

Een liedje over hartenpijn

Het nummer heet Wil niet meer én er zit een mooie videoclip bij. In het nummer zingt ze hoe ze niet meer verder wil met een relatie. Noa vertelt aan RTL Boulevard: “Het is eigenlijk een heartbreak song over een meisje dat heel veel geeft aan een jongen en niks terugkrijgt. Ik ben heel erg blij met het resultaat.”

Videoclip van Noa Zwan

Voor de videoclip kwamen Noa’s acteerkunsten goed van pas. De clip begint met hoe ze wakker wordt en naast haar een briefje vindt met ‘ik moest weg’ erop. Later zien we haar in een mooie witte jurk in het bos. De clip eindigt met een scène waarin ze haar vriend verlaat.

Reacties

De reacties op YouTube zijn ontzettend positief. ‘Wat een supermooi nummer en wat kan je goed zingen’, klinkt het. ‘Ik hoop dat je nog veel meer singles uit gaat brengen’, schrijft een fan.

Zangcarrière

Dat Noa goed kan zingen, had je al kunnen weten. Voordat ze in GTST kwam, speelde ze in musicals als Annie en The sound of music. Ook werd ze tweede toen ze met de meidengroep 6times meedeed aan het Junior songfestival.

Bron: YouTube