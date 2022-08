Luisteren maar: voormalig ‘GTST’-acteur Guido Spek heeft zijn eerste single uitgebracht

Zijn eerste single is een feit. Die heeft-ie vandaag uitgebracht onder de bijzondere titel Sjieke poes.

Guido Spek brengt eerste single uit

Dat Guido goed kan zingen, had je kunnen weten. Zo deed hij als leeuw mee aan The masked singer, waar hij hoge ogen gooide. Hij haalde zelfs de finale met zijn zangtalent.

Muziekcarrière

De acteur verliet GTST in 2019. Hij nam afscheid van Meerdijk om aan zijn muziekcarrière te kunnen werken. Zo gezegd, zo gedaan. Zijn eerste single is er.

Lied over social media

In The masked singer zong hij veel Engelstalig, bijvoorbeeld het bekende nummer Wrecking Ball van Miley Cyrus. Toch gooit hij het voor zijn eigen muziek over een heel andere boeg. Hij maakte namelijk een Nederlandstalig lied over social media.

Sjieke poes

Hierin neemt hij de wondere wereld van social media en influencers behoorlijk op de hak. Zo zingt hij onder andere: “De vraag van vandaag is wat je hebt gedaan, want een dag niet gepost is een dag niet bestaan.” En: “Plaatjes vullen geen gaatjes en de wereld draait wel door. Ik wil je best wel helpen, maar hoeveel likes krijg ik ervoor?”

Luister het hele nummer hier:

