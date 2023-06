Luistertip: Carolien Borgers maakt een podcast over monogamie

Samen met seksuologe Eveline Stallaart, bekend van Married at first sight, schoof ze aan bij Renze op zondag.

Podcast

In Over spel onderzoekt Carolien verschillende relatievormen. Want waarom zien we monogamie als de ideale standaard? En hoe zit het met de andere opties? Daarvoor gaat ze in gesprek met onder andere een minnares en met monogame en polymoreuze stellen. “Als uitgangspunt voor de podcast had ik: iedereen wil bij elkaar blijven. Dat houdt iedereen bezig. Hoe houd je je relatie in stand?”

Persoonlijke touch

Caroliens interesse in het onderwerp komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zelf had ze zowel een open als een monogame relatie. In die laatste merkte ze dat ze zich soms seksueel aangetrokken voelde tot andere mensen. “Daarom vroeg ik me af: is er een andere manier? Het is goed om voor jezelf te onderzoeken waarom je monogaam in het leven staat.”

Carolien en haar toenmalige partner kozen in het begin voor een open relatie. “Veel stellen introduceren het in de loop van hun relatie, maar pas als het niet goed gaat”, vertelt ze daarover. “Er zijn ook stellen die een open relatie juist aangaan vanuit de verbinding en veiligheid. Ze houden elkaar ergens tegen en proberen vanuit hun relatie dingen te ontdekken, zonder elkaar pijn te doen.”

Geen oplossing

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een open relatie. Waar dat voor sommigen goed kan werken als alternatief voor de welbekende, monogame relatievorm, vertelt Stallaart dat sommigen het vooral zien als uitweg bij seksuele problemen. Wanneer een open relatie wel werkt? “Als je allebei gelooft dat monogamie niet bij je past en je een bewuste keuze maakt. Maar zie het niet als een oplossing. Dat zie ik vaak in mijn praktijk.”

Praat erover

Goede afspraken zijn daarbij van belang. Spreek dus van tevoren met elkaar over het wel of niet delen van details. Stallaart benadrukt: “Als mensen het om de juiste redenen willen en er allebei hetzelfde in staan, kan het hartstikke goed gaan.”

Eerdere podcasts

Over spel wordt gemaakt in samenwerking met Linda.nl. Eerder maakte Carolien voor het platform de podcasts Over haar en Over tijd, over respectievelijk het taboe op lichaamshaar bij vrouwen en eicellen invriezen.

De eerste aflevering van Over spel is op woensdag 21 juni te horen op alle podcastkanalen en via Linda.nl.

Ook musicalster William Spaaij had een open relatie. In onderstaande video zie je hoe dat ging.

Bron: Linda.nl