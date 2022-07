Peter R. de Vries werd 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat te Amsterdam. De misdaadjournalist overleed op 15 juli op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van de schietpartij.

In shock

Nadat Peter de studio verliet, werd het Luuk duidelijk dat er iets helemaal mis was. “Een van onze collega’s kwam omhoog rennen en schreeuwde dat Peter was neergeschoten”, herinnert de presentator zich. “De eerste minuten begreep ik er niet veel van, het duurde even voordat het landde.” Op dat moment ging volgens hem alles op de automatische piloot. Met een groep collega’s ging hij naar de Lange Leidsedwarsstraat. “Je zag Peter liggen. Collega’s waren helemaal in shock”, vertelt Luuk.

Hij was net klaar met de uitzending van RTL Boulevard toen Nederlands bekendste misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten. Boulevard collega's @Luuk en @thejermaine blikken bijna een jaar later terug op de dag van de aanslag. #Humberto pic.twitter.com/ibh9YHBqYT — Humberto (@HumbertoRTL) 30 juni 2022

Contact met kinderen

Ook Jermaine schoot gelijk in actie toen hij het nieuws hoorde. “Er komt een soort van paniek in je op”, herinnert hij zich. “Ik ben direct naar de auto gerend en naar Amsterdam gereden.” Kort na de de aanslag had hij contact met Royce en Kelly, de kinderen van Peter.

Zo vertelde hij ze in welk ziekenhuis hun vader lag. “Ik vond het fijn dat ik hen zo snel mogelijk naar dat ziekenhuis kon krijgen”, zegt Jermaine geëmotioneerd. “Zodat ze misschien de mogelijkheid hadden om afscheid te nemen. Dat ging door me heen.”

Bron: RTL4