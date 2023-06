Luuk Ikink geeft update over baby Hielke: 'Hij is niet de moeilijkste’

“Het is hartstikke leuk thuis. Ik zit helemaal te shinen en te stralen. Het is allemaal ontspannen en relaxed. Dat had ik niet verwacht”, vertelt Luuk onder andere aan collega’s Bridget Maasland en Rob Goossens.

Makkelijke baby

De presentator vertelt dat hij haast geen kind heeft aan zijn nieuwe gezinslid. “Hielke is niet de moeilijkste. Hij heeft wel wat krampjes soms en mondjes terug. Ken je die uitspraak? Dan ben je melk aan het voeden en ongeveer een kwartier later komt er weer wat terug uit. Hartstikke fijn, dan moet je weer een nieuw shirt aan trekken. Hij en ik.”

Gezin van vijf

Ook zijn twee andere kinderen, Lieuwe en Jelka, zijn dolblij met hun broertje. “De oudste twee kinderen vinden het helemaal fantastisch. Die zijn hartstikke trots. Die houden ervan om met hem te knuffelen, flesje te geven en te helpen waar ze kunnen.” Luuks vrouw Simone maakt het ook goed. “Die heeft zin om weer aan de slag te gaan. Om weer te gaan sporten, maar dat mag allemaal nog niet. Ze heeft een keizersnede gehad, dus ze moet heel rustig aan beginnen.”

Goed team

Omdat zijn vrouw rust moet nemen, moet Luuk meer in het huishouden doen. “Ik was me een ongeluk. Ik moet alle dingen tillen en de was ophangen, want dat mag ze ook nog niet doen. Ik vermoed trouwens dat ze dat wel mag doen, maar ze zegt dat ze het niet mag doen. Heel gek, maar ik kan dat niet controleren”, grapt hij. “Nee, we doen het allemaal samen en zijn een goed team.”

Volgens Ikink is een derde kind de kers op de taart. “Het is net zo gezellig als ik had gehoopt. We zitten nu met z’n vijven aan de ontbijttafel en dan zit hij lekker om zich heen te kijken. Dus het is eigenlijk hartstikke leuk.”

