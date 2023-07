Luuk Ikink onthult: zó blijft The Masked Singer geheim

In The Masked Singer zijn BN’ers verkleed als een bepaald karakter. Er worden een paar hints gegeven en verder moet je vooral aan de stem raden wie er in het pak zit. Het programma is een gigantische hit én er het is nog nooit uitgelekt wie er achter dat masker zit. “Ik vroeg me ook af hoe dat kon toen ik in 2021 begon aan The Masked Singer”, vertelt Ikink.

Zonder publiek

“Het publiek moet gewoon ophoepelen”, legt hij uit. Er zit namelijk publiek in de zaal, totdat er onthult wordt wie er in het pak zit. Iedere aflevering moet een deelnemer het programma verlaten. “Er komt een camera op je af en je hoort een heel spannend muziekje. Dan ga je zo staan dat het publiek je niet ziet. Dan komt de camera steeds dichterbij en gaat om je heen cirkelen. En dan ga je beginnen met het afdoen van je masker. Dat doe je heel langzaam. Op een gegeven moment heb je het masker bijna af en dan wordt er gezegd: ‘Stop!’ En dan gaat al het publiek de zaal uit.”

Geheim

Er is maar een klein deel dat mag blijven zitten tijdens de onthulling. Luuk vermoedt dat zij een geheimhoudingscontract hebben getekend. “Dat zijn mensen die ze vertrouwen. De rest moet gewoon ophoepelen.”

Er wordt as we speak alweer aan het vijfde seizoen van The Masked Singer gewerkt. Deze verschijnt in het najaar op tv.

