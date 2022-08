Luuk Ikink over het schrappen van ‘Eilandpraat’: “Pijnlijk”

Dit wegens de teleurstellende kijkcijfers van begin dit jaar.

Pijnlijke beslissing

In RTL boulevard vertelt Luuk dat er geen nieuw seizoen van Eilandpraat komt. “Helaas niet. Vorig jaar was het natuurlijk een grandioos succes op internet, nadat we van de zender waren gehaald”, zegt hij met enig sarcasme. “Dit jaar gaat het niet gebeuren. Ze hebben besloten om meteen na Expeditie robinson Late night te doen.” Luuk noemt het lachend een “pijnlijke beslissing”.

Over Eilandpraat

Eilandpraat is een liveprogramma waarin direct na de reguliere uitzending van Expeditie robinson wordt gediscussieerd, nagepraat, geanalyseerd en gespeculeerd. Het programma werd in 2017 geïntroduceerd en werd eerst op RTL 5 uitgezonden. Vorig jaar verhuisde het naar RTL 4, maar toen in maart de oorlog in Oekraïne uitbrak, ging de show eenmalig naar RTL Z. Vanwege de teleurstellende kijkcijfers verdween Eilandpraat per direct van de buis en werd de reeks alleen nog online uitgezonden.

Het nieuwe seizoen van Expeditie robinson begint maandag 29 augustus. Lees hier welke 21 bn’ers we gaan zien zwoegen in het survivalprogramma.

Bron: RTL Boulevard