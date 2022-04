En hoe zat het nou met die slagroomdief?

Lynn uit Heel Holland bakt

De 26-jarige Lynn kreeg de afgelopen tijd veel op haar bordje. Ze is zwanger, zit middenin een verbouwing, runt samen met haar partner hun eigen varkenshouderij, werkt in de viskraam van haar ouders en rijdt paard op wedstrijdniveau. En daarbovenop kwam dus haar deelname aan Heel Holland bakt. Iets waar ze bijna voor bedankt had, onthult ze nu op de site van Heel Holland bakt: “Ik overwoog om het niet te doen, omdat het wat veel zou zijn op dat moment. Maar ik wilde het ook niet afzeggen, dit is een once in a lifetime-kans!”

Lynn over HHB-exit

Kijkers zijn er niet rouwig om dat Lynn de baktent al in de derde aflevering moest verlaten, maar zij zelf ook niet. “Ik kwam eigenlijk twee dagen per week tekort om me voor te bereiden op Heel Holland bakt. Hoe jammer ook, het was goed dat ik eruit ging. Ik zou niet weten hoe ik het allemaal had moeten doen als ik door was gegaan.” Ze vond vooral de technische opdrachten een uitdaging. “Dat was echt niks voor mij, ik heb dyslexie en je zit met tijdsdruk.” Toch zou ze het allemaal zo weer overdoen. “Ik kom met liefde nog een keer terug in de tent.”

Houd de slagroomdief

Tot slot nog even over haar slagroomtaart in aflevering één. Wat ging daar mis? “De slagroomtaart die ik in de eerste aflevering maakte ging heel goed, maar miste een halve liter slagroom”, vertelt Lynn. “Die had iemand van mij gepakt.” Ze vertelt ook wie die slagroomdief was: Yannis. “Hij had het helemaal niet bewust gepakt van mij, maar hij had zelf nog wat nodig en we hadden nog maar een kwartier te gaan. Zo gaan die dingen, ik moest roeien met de riemen die ik had.”

Grootste misbaksel

Lynn is het meest trots op haar broodjes kroket in de verjaardagsspecial van André van Duin. Haar bloementaart in de aflevering die uiteindelijk haar exit betekende, vindt ze haar grootste misbaksel. “Ik kan hele mooie taarten maken, maar qua voorbereiding is het me niet gelukt om neer te zetten wat ik graag wilde. Dat is echt mijn struikelblok geweest.”

Bron: Heel Holland bakt