Maarten van Rossem biedt Eva Jinek excuses aan na ongepaste opmerking over zwangerschap

Eva is 44 jaar en heeft een zoontje van 4,5, Pax. Maarten van Rossem liet in zijn podcast weten dat hij Eva wel erg laat vindt met haar tweede zwangerschap. Hij vindt het verschil in leeftijd met Pax te groot. “Ze had er sneller bij moeten zijn”, aldus de historicus en presentator.

Maarten van Rossem biedt excuses aan

Maarten kreeg behoorlijk wat commentaar op die uitspraak, en biedt in zijn nieuwste podcastaflevering zijn excuses aan. “Kritiek was absoluut niet mijn intentie. Eva mag net zoveel kinderen krijgen op alle denkbare tijdstippen die ze zelf wenst.”

Leeftijdsverschil

Hij legt uit: “Het ging mij om het leeftijdsverschil en het feit dat van vijf jaar werd gezegd: ‘Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit’. Dat vond ik nou niet juist. Als kinderen vijf jaar verschillen, dan zit het oudste kind in de zesde klas van de middelbare school en het jongste kind begint er net aan. Dat zijn totaal verschillende werelden.”

Eigen ervaring

Zelf kent hij dit, want zijn jongere broer en hij schelen zeven jaar. “Toen hij elf was en ik achttien... Ik was al aan de vrijage, ging studeren en hij was nog een jongetje. Daar ging mijn opmerking over. Ik zei het niet om te kwetsen of te bekritiseren.”

Andere intentie

Bij de mogelijkheid dat Eva misschien al jaren een tweede kind probeerde te krijgen, had Maarten niet stilgestaan. “Ja, ik geef toe: daar had ik op dat moment totaal niet aan gedacht. Omdat, nogmaals, mijn opmerking een heel andere intentie had.”

Bron: Maarten van Rossem - De Podcast