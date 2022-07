Volgens de historicus stelt de studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) die Amalia gaat volgen “geen reet voor.”

Prinses Amalia duikt de studieboeken in

Na een tussenjaar, waarin reizen door de pandemie tot een minimum was beperkt, is prinses Amalia klaar om de studieboeken in te duiken. Ze heeft voor Amsterdam gekozen. Met de heersende woningnood is het vinden van studentenkamer voor velen een ramp, prinses Amalia is dat uiteraard gewoon gelukt. En wat voor één. Verder maakt ze zich op om na de zomer de opleiding politiek, psychologie, recht en economie te volgen. Dit klinkt ons als een pittige studie in de oren, maar daar is Maarten het absoluut niet mee eens.

Maarten van Rossem brandt los

We kennen Maarten natuurlijk allemaal als de ietwat chagrijnige historicus die altijd en overal wel een mening heeft en dit keer laat hij geen spaan heel van Amalia’s studiekeuze. Hij brandt gelijk los als presentator Philip Freriks aan hem vraagt wat de studie PPLE precies inhoudt. “Het lijkt mij een pretpakket eerste klas”, antwoordt hij kritisch. “Het is een grabbelton van oppervlakkigheden. Bovendien is het Engelstalig, dus dat gaat ook nog eens in steenkolenengels.”

Onbegrijpelijke keuze

Ook twijfelt hij over het academische aspect van de studie. “Maar ja, je moet natuurlijk wat. Je moet van de straat”, mompelt hij. Aangezien het een bacheloropleiding is, stelt het volgens Maarten dus niet zoveel voor. Hij begrijp de keuze dan ook niet. “Het is een heel intelligent meisje, naar het schijnt.”

Kritiek op de studie

Philip probeert het nog een beetje goed te praten door te stellen dat de studie goed kan zijn voor de ontwikkeling van de prinses, maar daar gelooft de historicus niet in. “Nou, ik zou zeggen, met een lesprogramma van drie maanden heb je ook vrij redelijk... Het is psychologie, politicologie, economie en recht. Kom op. Drie jaar in steenkolenengels. Dat heeft verder niets met een academische studie te maken. Geen bál.”

Reacties van kijkers

De meningen van de kijkers zijn erg verdeeld. De één is het met Maarten van Rossem eens, terwijl de ander vindt dat hij wel erg negatief was. Zo schrijft iemand op Twitter: ‘Nou, Maarten van Rossem kan zijn lintje ook wel vergeten na zijn relaas over de studie van Amalia.’

Nou Maarten van Rossem kan zijn lintje ook wel vergeten na zijn relaas over de studie van Amalia #deslimstemens — Judith (@jsouverijn) 28 juli 2022

Maarten van Rossem over de aanstaande studie van de kroonprinses. Ik kan dat wel waarderen. Het is gewoon geen echte wetenschap terwijl ze best de capaciteiten heeft om wetenschappelijk te worden opgeleid. #deslimstemens — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) 28 juli 2022

Goed zo Maarten bij #deslimstemens



Koninklijke "academische" pretpakketten daar heb je geen bal aan — Seimen Burum (@SeimenBurum) 28 juli 2022

