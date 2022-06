Maarten van Rossem legt uit hoe zijn ‘Slimste mens’-blunder kon gebeuren

Nu legt hij uit hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Maarten van Rossem over winnaar

Op maandag 11 juli gaat het nieuwe seizoen van start, maar de opnames zijn al achter de rug. Maarten weet dus al wie het seizoen gewonnen heeft. In het radioprogramma besloot Eus een beetje te vissen naar de winnaar.

Gewonnen door man

“Een verrassende winnaar?” vroeg hij. Maarten antwoordde: “Ik heb mijn geld niet op hem gezet, ik vond het een onverwachte winnaar.” Hierdoor weten we dat het programma door een man gewonnen is en niet door een vrouw.

Off the record

Verslaggever Jordi Versteegden van Telegraaf heeft Maarten gevraagd hoe deze blunder kon gebeuren. Jordi: “Hij zegt: ‘Ik noem het niet eens een blunder’, want wat er gebeurde: hij had het idee dat het programma al afgelopen was, dus hij dacht dat hij off the record nog met Eus aan het praten was’.”

Hogere heren

Dat verklaart ook de reactie van Maarten. Toen Eus vroeg of het wel handig was dat hij het geslacht verklapte, zei Maarten: “Ik neem aan dat je niet naar de hogere heren gaat stappen.” Hij dacht echt dat alleen Eus deze informatie had gehoord en dat het tussen hun twee zou blijven, maar alle luisteraars konden het horen.

Jordi zegt dat Maarten zich best rot voelt over de vergissing: “Maarten had zoiets van: dit is nooit uitgezonden geweest, maar dus wel. Dat vindt hij wel lastig. Hij zegt: ‘Het is vooral bijzonder betreurenswaardig.’”

Eus zet er zijn vraagtekens bij

Volgens de verslaggever is dit hoe het gegaan is, maar Eus zet daar zijn vraagtekens bij. Op Twitter gaat hij de discussie aan met Jordi. Maarten deed de uitspraak namelijk al aan het begin van het radioprogramma, hoe kan hij dan denken dat het gesprek al voorbij is?

Je gaat met deze productie geen Tegel winnen. Het zat al in de eerste vijf minuten van de uitzending. — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) 29 juni 2022

Dank voor je feedback. Ik had het beter moeten factchecken. Slordig van mij. Maar voor of na de uitzending: uiteindelijk gaat het er vooral om dat Maarten dacht dat hij niet on air was toen hij deze uitspraak over De Slimste Mens deed. — Jordi Versteegden (@volgjordi) 29 juni 2022

