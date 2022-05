Maarten van Rossem over het overlijden van zus Sis: “Ik moet eraan wennen dat ze er niet meer is”

Sis, die eigenlijk Mary heette, had al tijden een kwakkelende gezondheid, maar niets levensbedreigends.

Maarten van Rossem over Sis

Twee dagen voor haar overlijden viel Sis in haar huis, waarna ze al gauw in een coma terecht kwam. “En daar is ze nooit meer uitgekomen. Ik moet nog wennen aan het feit dat ze er niet meer is”, aldus Maarten.

Geen tranenvloed

Hij vertelt openhartig: “Ik ben niet iemand die bij het horen van ‘ze is dood’ meteen in een niet te stuiten tranenvloed uitbarst en op de grond gaat liggen kronkelen. Totaal niet. Maar ik moet er langzaam aan wennen. Nu loop ik rond en denk ik van: goh, ook treurig dat ze deze dag niet meer kan meemaken.”

Hier zijn de Van Rossems

Samen met Maarten en Vincent was Sis sinds 2015 te zien in het populaire tv-programma Hier zijn de Van Rossems. Of dat programma nu nog wel verder kan? Maarten: “Het is niet bekend wat er wel met het programma gaat gebeuren, daar hebben we nog niet over nagedacht, dat heeft eerst tijd nodig.”

Uniek karakter

Volgens Maarten zou het programma niet hetzelfde zijn zonder haar: “Het mist natuurlijk toch iets van het unieke karakter als Sis er niet bij is. Juist door haar bokkigheid en tegendraadsheid, waar ze in allerlei opzichten een meester in was.”

Sis had een hekel aan televisie

Hoewel Sis erg belangrijk was voor de televisieshow, had ze zelf een hekel aan televisie: “Er zijn ook maar heel weinig mensen in Nederland die tv-programma’s maken die zelf al, ik geloof twintig jaar, geen televisie hebben gekeken. Ze keek helemaal nooit. Ze vond het een weerzinwekkend medium”, aldus Maarten.

Ze zou genoten hebben

De afgelopen week was ze wegens haar overlijden veel op televisie te zien en dát had ze wel wat gevonden, denkt Maarten: “Ik was wel verrast om mijn eigen zuster op het journaal te zien, dat had ze zelf denk ik ook wel leuk gevonden. Ze stond ook op Teletekst, mijn favoriete medium. Sis zou hebben genoten van alle lieve reacties.”

Podcast

In zijn podcast, die hij samen met Tom Jessen maakt, praat Maarten normaliter vooral veel over de actualiteit, maar ook de geschiedenis. De nieuwste aflevering is compleet gewijd aan Sis. Hij vertelt over haar leven, waar haar bijnaam Sis vandaan komt en hoe hun relatie was.

