Maarten van Rossem schokt ‘Slimste mens’-kijker: “Wat mij betreft schieten ze Johnny Depp dood”

Maarten van Rossem staat bekend om zijn kritische, soms harde uitspraken. Maar dit keer vinden kijkers dat hij echt te ver gaat.

Maarten van Rossem doet schokkende uitspraak

In de uitzending heeft Maarten het over showbizz en nieuwtjes over sterren. Hij noemt dergelijke nieuwsberichten ‘lulkoek’. Hij vindt het grote onzin en wil niet op de hoogte gehouden worden over het reilen en zeilen van celebrities.

Deleteknop

Sterker nog: hij wil het liefst een ‘deleteknop’ in zijn hoofd zodat hij dit soort zaken vergeet. “Dat je al die lulkoek over die zangeressen, ruziemakende echtparen, Will Smith, de hele santenkraam, dat je dat op zou kunnen ruimen”, aldus Maarten.

Johnny Depp

Ook noemt hij de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard als voorbeeld. Dan zegt hij: “Wat mij betreft schieten ze Johnny Depp morgen dood en begraven ze hem op een anonieme plek.”

Reacties

Een heftige uitspraak die bij veel kijkers in het verkeerde keelgat schiet. ‘Een mannelijk slachtoffer van huiselijk geweld dood wensen, heel normaal voor Maarten van Rossem’, deelt een kijker op Twitter. ‘Maarten van Rossem vindt dat hij alles over iedereen mag zeggen’, schrijft een ander.

Martien Meiland

Maarten haalde ook uit naar Martien Meiland. Kandidaat Jip van den Toorn kreeg de vraag op welke partij Martien had gestemd tijdens de laatste Tweede Kamer-verkiezingen. Het antwoord: de PVV.

Reactie van Maarten

“Je zal het maar bekennen”, reageert Maarten hierop. “Ik had al geen hoge pet op van die familie, maar dit is wel zo’n beetje de punt die je erachter kunt zetten.” Vorige week haalde Maarten nog uit naar prinses Amalia.

Een mannelijk slachtoffer van huiselijk geweld dood wensen, heel normaal voor Maarten van Rossum. — Floor Janssen (@janssensnuf) 1 augustus 2022

Wat een walgelijke persoon die Maarten van Rossem. Vind dat hij alles over iedereen mag zeggen. Roept z’n wijsheid via vooraf ingegeven in formatie. De man met uitstraling van een overleden oorwurm mag ook iemand dood wensen. — JosephusHania 💚💛 (@hollands_glorie) 1 augustus 2022

Gelukkig ben ik al een paar jaar gestopt met de slimste mens kijken. Maarten van Rossem spoort niet. Benieuwd of hij gecanceld wordt, ik gok van niet🙄hangt er dus echt vanaf wie mag dreigen. #deslimstemens #npo #JohnnyDepp — DMI (@DMI200) 1 augustus 2022

Kan die vreselijke, ouwe zeurkous #MaartenVanRossem aub zo spoedig mogelijk van de buis worden gehaald?



Dit soort uitspraken 'Wat mij betreft schieten ze #JohnnyDepp morgen dood en begraven ze hem op een anonieme plek' kunnen echt niet!https://t.co/oxYNbSLVsE — Nicky (@nickynicky78) 1 augustus 2022

Bron: KRO-NCRV, Twitter