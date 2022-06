Maarten van Rossem verspreekt zich over de winnaar van ‘De slimste mens’

Afgelopen weekend was Maarten van Rossum te gast in het radioprogramma Onze man in Deventer van Özcan Akyol. Ze hadden het over schrijven, het recente overlijden van zijn zus en natuurlijk over De slimste mens. Deze zomer is er weer een nieuw seizoen van het programma te zien op televisie.

Maarten van Rossem verklapt info over ‘De slimste mens’

Het nieuwe seizoen van De slimste mens is al opgenomen, vertelde van Rossem op de radio. Eus zou Eus niet zijn als hij niet een beetje zou vissen naar geheime informatie. “Een verrassende winnaar?”, vroeg Eus het jurylid. “Ik heb mijn geld niet op hem gezet, ik vond het een onverwachte winnaar”, antwoordde Maarten. Nee, hij noemt geen naam, maar door deze uitspraak weten we nu al al wel dat de winnaar van dit seizoen een man zal zijn.

Dus welke man wordt ‘De slimste mens’?

“Je hebt nu wel het geslacht verklapt”, reageerde Eus. Daar leek Maarten van Rossem zoals altijd niet echt van onder de indruk te zijn. Achter de schermen gingen de alarmbellen wel af, want in de podcast van het televisieprogramma is het stukje er toch maar uitgeknipt. Gelukkig weten we nog niet wélke man die meedoet de slimste van dit jaar zal zijn en is de spanning er nog niet helemaal af.

