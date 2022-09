Maartje van de Wetering neemt na zes jaar afscheid van ‘Flikken Rotterdam’

De actrice neemt met pijn in haar hart afscheid van de serie.

Hartelijk danken

“Dat was het dan. Ik wil iedereen die in de afgelopen zes seizoenen op welke manier dan ook betrokken was bij de productie van Flikken Rotterdam heel hartelijk danken. Alle crew! Jullie zijn familie! Ik ga jullie zo missen”, schrijft Maartje. De actrice bedankt verder haar collega’s Huub Stapel, Cees Geel, Ortál Vriend en Mark van Eeuwen, omroep AVROTROS en natuurlijk de kijkers.

Nieuwe avonturen

“Dank jullie wel voor jullie medeleven elke week weer. En dank voor alle lieve berichtjes. Ik heb een ontzettend goede tijd gehad bij Flikken Rotterdam. Ik heb ontzettend veel geleerd en veel ervaring opgedaan.” Maartje heeft besloten om te stoppen, omdat ze zin heeft in ‘nieuwe avonturen’.

Nieuw personage

Vrijdagavond maakten kijkers kennis met een nieuw personage. Anneke Sluiters kruipt in de rol van Carolien Verbeek. Zij komt als zijinstromer met een financiële achtergrond het rechercheteam versterken.

Het liefdesleven van actrice Maartje van de Wetering verloopt in het echt iets makkelijker dan dat van haar personage Esther in Flikken Rotterdam. Al loopt ze wel tegen een obstakel aan in haar schoonfamilie. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt je er alles over:

Bron: Instagram