‘MAFS’-Arjan mag binnenkort zélf mensen trouwen

Dat vertelt hij in een interview met RTL Boulevard.

MAFS-deelname van Arjan

Arjan is dol op bruiloften, vandaar dat hij ook meedeed aan Married at first sight. Toch is dit avontuur niet zo goed afgelopen. Arjan zag zijn huwelijk met Maurice niet zitten en liet Maurice in zijn eentje op huwelijksreis gaan. Maar ook al heeft hij in dit programma de ware niet gevonden, hij gelooft nog altijd in de liefde.

Grote droom van Arjan

“Het was altijd een droom van mij om BABS te worden”, vertelt hij enthousiast. BABS staat voor buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Aangezien hij bloemist is, heeft Arjan altijd al affiniteit gehad met trouwerijen. Maar zijn bruiloft tijdens het MAFS-avontuur heeft het vuurtje aangewakkerd. “Met de ceremonie en hoe Mariëlle mij met haar verhaal raakte, dacht ik: ik móet dit gaan doen.”

Eerste trouwerij staat al gepland

Hij is inmiddels met de cursus begonnen. Ook heeft hij zich al goed ingelezen en contact gehad met MAFS-trouwambtenaar Mariëlle Jongmans en anders BABS’en. De eerste trouwerij staat ook al gepland. Op 9 juli zal de kersverse trouwambtenaar voor het eerst een huwelijk verzegelen.

Ook op Instagram deelt hij het heuglijke nieuws. “Inderdaad, ik word BABS”, schrijft hij bij de kiekjes.

Bron: RTL Boulevard