Arjan kreeg door zijn deelname aan Married at first sight de nodige haat over zich heen. Hij werd gekoppeld aan Maurice, maar leek hun huwelijk absoluut geen kans te willen geven, tot grote ergernis van de kijkers. De beelden van Maurice die uiteindelijk in zijn eentje op huwelijksreis moest, zorgde dan ook voor de nodige verontwaardiging.

Oude bekende van Arjan

Veel mensen vroegen zich af of Arjan überhaupt open stond voor een relatie, maar dit blijkt dus wel het geval te zijn. Aan RTL boulevard vertelt hij namelijk dat hij na de opnames alsnog een relatie heeft gekregen met een oude bekende. “Mijn vriend en ik kenden elkaar al 15 jaar en door het programma heeft hij mij uiteindelijk gebeld.” Er bloeide al snel een relatie op tussen de twee, maar deze kon helaas geen stand houden. “Hij woont niet hier, maar in een land waar het echt niet mag.” Op de vraag welk land dat dan is wil hij geen antwoord geven. “Dat laat ik even buiten, ook voor bescherming van hem.”

“Gevaarlijk voor hem”

Arjan vertelt dat de breuk zeer recentelijk is. De twee hebben namelijk deze week besloten uit elkaar te gaan. “Hoe meer wij bij elkaar komen, hoe gevaarlijker het voor hem wordt. Als hij hier komt is de kans groot dat er een foto wordt gemaakt en dat is gevaarlijk voor hem. Er zijn hier mensen die mij dood willen hebben omdat ik nee zei in een programma en er zijn daar mensen die hem echt dood zullen maken als dit naar buiten komt.”

De bloemist sluit wel af met een positieve noot. “Het gaat wel goed. Wij waren vrienden en we zijn nog vrienden. En ik geloof nog zeker in de liefde.”

Bron: RTL Boulevard