Het plan was eigenlijk om donderdag nog één lange laatste blog te schrijven over de eindbeslissingen van alle stellen, maar het koppelsweekend is the gift that keeps on giving. Er is nog zo veel te bespreken. Dus we doen er gewoon nog eentje.

Het bubbelbad-incident in MAFS

‘Daar is het vierde stel: Caroline en Joep. Eindelijk wat spanning in de tent! (...) Dit is waar we naar op zoek zijn! Spanning en sensatie! Vuurwerk!’, schreef ik na de eerste ontmoeting van Joep en Caroline. Alsof ik al wist wat ons te wachten stond. Alleen werd het geen vuurwerk in de positieve zin van het woord. Op de laatste dag van het koppelsweekend was het stel opnieuw het gesprek van de dag. Maar wacht eens even... De andere kandidaten hadden het niet over de verwarrende signalen die de twee aan elkaar laten zien. Nee nee, Joep bleek die nacht uren en uren met Kim in de jacuzzi te hebben ‘gepraat’. Best close ook, vonden de andere kandidaten. Joep haalde zelfs nog een extra fles champagne uit zijn auto (ja, dat riep bij mij ook vragen op). Gezellig was het, maar dat gesmoes bleek allemaal voor niets. De twee verzekerden de rest dat er écht niets gebeurd is tijdens het bubbelen.

Caroline en Joep

Noem het maar niets! Caroline was er toch best jaloers op en had héél graag best close met Joep in het bubbelbad willen zitten. Ze hadden het net weer gezellig met elkaar, aldus Caro. Ze wilde Joep nog steeds heel graag een andere kant van zichzelf laten zien. Meid, waaróm? Luister naar Maurice: hij verdient jou niet. Dat kan iedereen wel blijven zeggen, maar er is blijkbaar toch iets wat haar enorm aantrekt in hem. Hoe harder hij roept dat een liefdesrelatie er niet in zit, hoe meer hoop zij lijkt te krijgen. Joep maakte bij het keuzemoment dus nog maar eens duidelijk (en duidelijk was het) dat hij echt van haar wil scheiden. Gelukkig zag Caroline inmiddels ook in dat er voor haar echt wel leukere mannen zijn. Een man die een arm om je heen slaat als je in huilen uitbarst en geen man die zegt dat dat hem ‘emotioneel weinig doet’. Inleveren die ring en dóór.

Jan, de man van weinig woorden

Nog even terug naar het koppelsweekend. Er werd namelijk niet alleen gebubbeld, maar ook gebokst en gesport. Aan tafel werd nog lang nagepraat over deze enerverende middag. Jan hield er maar niet over op. Kan die man als-je-blieft een keer zijn mond houden? Ha-ha-ha. Birgitte probeerde met alle technieken die ze kende nog iets van een antwoord uit hem te trekken. Want dat boksen moet toch iets bij hem los hebben gemaakt? “Wie weet”, waren de beroemde laatste woorden van Jan. Hij vertrok de volgende dag zelfs zonder gedag te zeggen. Ik ben zeer benieuwd naar de brief van Jan tijdens hun keuzemoment. Vast iets met kort en krachtig.

Leuke mannen voor Astrid

De keuzemomenten zijn tot nu toe alles behalve gezellig. Ook Astrid zat met een klotegevoel op de bank. Oooh jongens, dit is toch zo jammer? San en As, As en San. Ik zag het toch echt helemaal gebeuren. Astrid wilde er wel voor gaan, maar Sander had telefonisch al duidelijk gemaakt dat hij toch echt wilde scheiden. Hij voelt het niet en gaat het ook niet voelen. Hoe erg de experts ook hun best deden om hem nog op andere gedachten te brengen. Die arme Astrid las in tranen haar brief aan hem voor. Want dat hij geen moeite meer voor haar wilde doen, had ze toch echt niet van hem verwacht. Een vriendschap? Je kan de pot op met je vriendschap! Vrienden heeft ze genoeg, ze wil weer een man in haar leven. Carlo, waar kunnen mannen die geïnteresseerd zijn in As zich melden? Ze staan toch in de rij voor zo’n schat van een vrouw?

Laatste aflevering van MAFS

Ik verwacht niet veel verrassingen meer in de laatste aflevering. Kim en Antoine maakten tijdens het weekend al duidelijk dat het niet meer goed gaat komen. Jan en Birgitte zijn er ook wel uit. Astleigh vroeg om de hand van zijn Rowan, dus die twee leveren hun ring zéker niet in, en ook Sonny en Dylan kunnen niet wachten om samen verder te gaan. En dan Maurice. Voor hem krijgt dit hele avontuur toch nog een happy end. Wie had dat gedacht? En zag ik daar nou ringen? De cirkel is rond!