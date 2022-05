MAFS-blog: “Zet ze in een bubbelbad en er volgt sowieso drama”

Jaaahaaa, het koppelsweekend! Eindelijk! Zit je er klaar voor? Dit wordt een lange. Er is héél veel te bespreken. Daar gaan we!

Koppelsweekend MAFS

Het koppelsweekend was vorig jaar een pittig onderdeel van het experiment. Carlo vertelt het alsof het iets is wat niemand zich meer kan herinneren. Maar als we een ding nog weten: zet de kandidaten in een bubbelbad en er volgt sowieso drama. En drama kwam er. Rollende ogen, tranen, iedereen die zich met iedereen bemoeit en natuurlijk ook gelukkige koppies: de hele bingokaart is compleet.

Geen sprakle tussen Jan en Birgitte

Jan en Birgitte begonnen het weekend samen op een kamer, maar eindigde nog dezelfde avond apart van elkaar. Het kan snel gaan. Caroline ging bij Birgitte en Joep ging naar Jan. En dat kwam allemaal uit de koker van Rowan. Ja, nu wordt het echt een zooitje. Een slecht idee was het niet, want je hoeft het allemaal niet eens gevolgd te hebben om te kunnen zien dat het helemaal niets meer gaat worden tussen Jan en Birgitte. Ze gingen nog samenwonen. Of nou ja, samenwonen. Birgitte kwam een nachtje logeren. “Leuk dat ik een vriendinnetje heb”, zei Jan. Nou Jan.... vriendinnetje, vriendinnetje. De sparkle was nergens te bekennen en daar heeft een lekkere maaltijd en een uitgebreid ontbijt (wel lief) geen verandering in gebracht. Maar wáárom is die klik er dan niet, wilde Jan weten. Voor de kijker was dat wel duidelijk, maar Jan begreep er maar weinig van. Caroline probeerde nog alles uit Jan te trekken en sprak Birgitte streng toe dat ze hem de kans niet gaf om iets te zeggen. Maar zij wist wel beter. Er zou niets uitkomen. “Moet gewoon afwachten”, aldus Jan. Daar heeft nog nooit iemand een vrouw mee versierd.

Antoine en Kim geven op

Duik met elkaar het bed in, was het advies van Kim voor alle stellen die twijfelen. Maar zij zou toch moeten weten dat dat alleen niet genoeg is om een huwelijk te doen laten slagen. Voor het koppelsweekend sprak ze Antoine in een poging om de boel toch nog te lijmen, maar daar was al duidelijk dat de liefde uit de lucht is. Antoine had haar niet gemist, zij keek hem steeds heel oordelend aan. Ze besloten nog wel samen op een kamer te gaan liggen, maar als je het huwelijk allebei een 4 geeft dan zit het er niet meer in. Dan maar moet Joep in het bubbelbad? Het lijkt wel MAFS Australië!

Joep en Caroline in het bubbelbad

Kim en Joep in het bubbelbad!? En Caro dan? Zij wil die aandacht! Joep en zijn hutkoffer kwamen met z'n tweeën aan bij het vakantiehuis en hij claimde meteen het tweepersoonsbed in de kamer. Caro kon wel in het krappe eenpersoonsbed gaan liggen. Ik zou er meteen klaar mee zijn, maar bij Caroline staat de deur nog stééds op een kier. Dat geloof je toch ook niet? Ze wilde toch nog een beetje hard to get spelen en vroeg om een andere kamer. Daarna werd het pas echt een zooitje. Ze gaf hun huwelijk een 2, barstte in huilen uit door zijn botte uitspraken (ja Joep, ze mag wel blij zijn dat jij tijd voor haar hebt gemaakt in je onwijs drukke schema, nou nou, phoe phoe) maar besprong Joep die avond toch wel in de jacuzzi. Joep kreeg vervolgens een preek van de andere vrouwen, maar ook Caro moet haar zaakjes even op orde krijgen. Praat met elkaar, maak een keuze. Ik zou zeggen: houd de eer aan jezelf, de mannen staan voor je in de rij. Mannen die met liefde elke zondag met je naar Scheveningen gaan, of ze goed hebben geslapen of niet en ziplinen voor sukkels vinden.

Succesverhalen

Gelukkig is er niet alleen maar gedonder. Astleigh en Rowan kondigden tijdens het koppelsweekend hun zwangerschap aan. Geintje, natuurlijk. Maar het had me niets verbaasd. De uitkomst van deze match verbaast me dan weer wel. Ik had echt niet verwacht dat dit goed uit zou pakken en de twee zó dol op elkaar zouden worden. “Tussen ons gaat het super”, zeiden ze nog voordat ze hun huwelijk een 10 en een 12 gaven. Een 10 en een 12! Het moet wel heel raar lopen als dit in de laatste afleveringen nog mis gaat. Hetzelfde geldt voor de Disney-prinsen van dit seizoen. Sonny en Dylan hebben overduidelijk de zegen van zijn opa en oma, dus daar kan het sowieso niet meer misgaan. Waar Sonny is, is Dylan en ik hoop dat het voor altijd zo zal zijn.

Maurice en Arjan of toch Dennis?

Er is nog wel iets wat ik niet helemaal begrijp. Toen Maurice en Dennis op de koffie gingen bij zijn ouders, vertelde zijn moeder dat ze het moeilijk vond om al het gedoe tussen Arjan en Maurice terug te zien op televisie. Dat betekent dat de dates van Maurice en Dennis hebben plaatsgevonden toen de uitzendingen al op televisie te zien waren. Maar hoe kan het dan dat alle kandidaten keken alsof ze water zagen branden toen Maurice en Dennis samen binnen kwamen lopen en Arjan er niet was? Zij hebben dan toch ook op televisie kunnen zien hoe het tussen Maurice en Arjan is gegaan? Die timing klopt dan toch van geen kant? Was dat dan een groot toneelstuk of zit het anders in elkaar? Is er iemand van RTL in de zaal die uitleg kan geven? Ach, wat maakt het ook uit. Het is dikke mik tussen die twee en dat is wat telt. “Ik had me niets beters kunnen wensen dan jou tegen te komen”, zei Dennis tegen Maurice. Zo zoet...

Het enige koppel waarvan ik nog niet durf te zeggen hoe dit af gaat lopen, is Astrid en Sander. Ze hebben het nog steeds reuze gezellig, er wordt veel gelachen en er is veel contact met elkaar. Elke ochtend als ze wakker worden hebben ze contact en ’s avonds voor het slapen gaan weer. Als je elkaar echt niet leuk vindt, stop je daar toch al snel mee? Toch is er geen intimiteit en ontbreken ook de vlinders. Is dit dan echt alleen een leuke vriendschap? Dat zou toch zó zonde zijn.

Volgende week krijgen we antwoord op al onze vragen. Ik ben zéér benieuwd!