‘MAFS’-expert Eveline Stallaart verklaart de mismatches in het nieuwe seizoen

De seksuoloog is gisteravond te gast in RTL Boulevard en krijgt van presentatrice Vivienne van den Assem de vraag of de handen van de experts niet jeuken bij het zien van de mismatches in dit seizoen. “Jij noemt het mismatches, wij zien dat anders”, zo legt ze uit. “Wij weten dat we goed hebben gematcht. Het klopte op papier. (...) Dan merk je dat er verwachtingen zijn, die aan dat altaar wel of niet uitkomen en dan kan het zomaar zijn dat al heel snel de luiken dichtgaan.”

Geen redden meer aan

Presentator Luuk Ikink kan het niet laten om nog even Remco en Paula als voorbeeld te nemen. “Daar zit toch totaal geen klik?”, zo merkt hij op. Eveline wijst hem opnieuw op de verkeerde verwachtingen die sommige deelnemers hebben. “Wij zeggen tegen de deelnemers: heb nou niet dat wensenlijstje in je hoofd. Ik ben bang bang dat daar toch wel echt sprake was van een verwachting.” Dat begon al bij Paula’s moeder, zo meent Eveline. “En dan is er geen redden meer aan.”

Bron: RTL Boulevard