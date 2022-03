Volgens de matchmaker is het door de heftige mismatch van Arjan en Maurice en de ongemakkelijke trouwceremonie van Jan en Brigitte een veelbewogen seizoen. Maar ook als MAFS-expert weet je niet wat je te wachten staat.

Verbijsterde matchmakers

Arjan zette na de huwelijksnacht gelijk een punt achter zijn huwelijk met Maurice. Iets wat ook de matchmakers niet zagen aankomen. “Ik ben al bijna veertig jaar psycholoog, maar wist niet wat ik meemaakte”, vertelt Liselotte openhartig in een interview met Margriet. Ze geeft toe dat ze wel wat signalen zag tijdens de bruiloft maar ze dacht dat Arjan gewoon wat overprikkeld was. “We hebben allerlei wetenschappelijk gevalideerde testen gedaan om deze uitkomst te voorkomen. Maar ja, je kunt niet in iemands hoofd kijken.”

Strenge kijkers

Wel vindt ze het sneu dat Arjan zo hard door de kijkers wordt aangepakt. Volgens haar hoort afwijzen en afgewezen worden bij zo’n zoektocht. “Het is een experiment, het kan slagen en het kan niet slagen. Ik vind de kijkers ontzettend streng. Ga er zelf maar eens staan. Wat is dit voor veeleisendheid?”

Benieuwd wat Libelle’s Chanan vindt van alle matches? Je leest het in haar wekelijkse MAFS-blog.

MAFS-finale met verrassende wending

Veel kan Liselotte nog niet over de MAFS-finale zeggen, maar in het interview met Margriet licht ze wel alvast een tipje van de sluier op. “Er komt nog wel een verrassing”, verklapt ze. “Ik werd zelf ook verrast door wat er gebeurde, een onverwachte ontknoping. Ik denk dat kijkers nog weleens versteld kunnen staan van de uitkomst.”

Dubbele aflevering

Normaal gesproken is Married at first sight elke dinsdag op RTL 4 te zien. Op Videoland kunnen fans telkens een aflevering vooruitkijken. Aangezien de finale uit twee afleveringen bestaat en de makers de fans niet té lang willen laten wachten, wordt de seizoensfinale uitgezonden op dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei.

Dit zegt ‘de jeugd van tegenwoordig’ over relaties en trouwen:

Bron: Margriet