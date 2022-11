MAFS-fans opgelet: binnenkort kun je genieten van dít programma Beeld Getty Images

Televisie

MAFS-fans opgelet: binnenkort kun je genieten van dít programma

Hoewel het nog wel even zal duren voordat we een nieuw seizoen van de Nederlandse Married at first sight (MAFS) krijgen, hoeven we ons in de tussentijd niet te vervelen. Videoland heeft namelijk bekend gemaakt dat we zéér binnenkort alvast kunnen genieten van de Belgische versie, genaamd Blind Getrouwd.