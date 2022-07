‘MAFS’-fans opgelet: er komt heel snel een nieuw seizoen aan

Maar het nieuwe seizoen wordt wel anders dan anders...

Nieuw seizoen Married at first sight

Vanaf 22 augustus is de nieuwe reeks van Married at first sight te zien. Helaas niet op de buis, maar exclusief op Videoland. Na zeven seizoenen, wordt dit achtste seizoen niet zoals je gewend bent.

Match or mistake

Zo is presentator Carlo Boszhard dit keer niet van de partij. Ook heeft de reeks een andere naam: Married at first sight - match or mistake. Wat hetzelfde blijft, is dat de vrijgezellen trouwen met een onbekende, daarna op huwelijksreis gaan en dan gaan samenwonen.

Australische versie

Maar dit keer leren niet alleen de bruid en bruidegom elkaar goed kennen, ook de stellen onderling ontmoeten elkaar al. Volg je de Australische versie van Married at first sight op Videoland? Dan komt dit je misschien bekend voor. Deze nieuwe Nederlandse reeks is namelijk geïnspireerd op de Australische versie.

Drama

Het gaat dus niet alleen om de eigen match, maar ook om een connectie met alle andere kandidaten. In de Australische versie levert dat doorgaans een boel drama op. Zo is het al een paar keer voorgekomen dat een bruid er met andermans bruidegom vandoor ging. Ai! Wij zijn benieuwd of het er in de nieuwe Nederlandse reeks net zo heftig aan toe gaat.

Geruchten

Heb je de Nederlandse Big Brother gevolgd? Er gaan geruchten dat Big Brother-winnares Jill een van de kandidaten van de nieuwe Married at first sight-reeks is. Of dat ook zo is, weten we niet zeker. Dat wordt wachten tot 22 augustus!

