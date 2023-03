MAFS-François heeft toch nog de liefde gevonden op deze onverwachte plek

François dropte de bom al in de loop van het experiment: hij had geen gevoelens voor zijn match Wilfred. Hoe hard hij ook zijn best deed om er iets van te maken, die gevoelens kwamen niet. De twee besloten aan het einde van dit seizoen van Married at first sight dus om hun ringen in te leveren en te gaan scheiden.

François heeft een nieuwe liefde

Op dat moment wist François nog niet hoe snel hij de liefde alweer zou vinden. In een interview met RTL Boulevard, dat hij zonder Wilfred gaf, vertelde hij hoe het nu met hem gaat: “Je hoopt natuurlijk heel erg dat je er goed doorheen komt met z’n tweeën, dat je samen blijft”, dat was helaas niet het geval bij de twee. Ze hebben nog wel contact met elkaar gehad, maar meer dan een vriendschappelijk gesprek kwam daar niet uit.

Flirten bij de pomp

François had vlak na de scheiding met iemand anders wel meer dan een vriendschappelijk gesprek. Hij vertelt: “Ik ben vrij snel na de scheiding van Wilfred iemand tegengekomen. Het was meteen raak. Ik ben echt verliefd.’’ Zijn nieuwe vlam Joël had hij niet in het programma kunnen treffen, want hij komt uit België. François ging tijdens het tanken koffie halen en liep hem daar tegen het lijf.

Deze snelle ontwikkeling is waarschijnlijk ook de reden dat Wilfred niet bij het interview aanwezig was. Seksuologe Eveline Stallaart reageerde: “Deze ontwikkeling is ‘pijnlijk’ voor Wilfred. Hij zit natuurlijk nog in het verwerkingsproces van die verliefdheid.’’

Bron: RTL Boulevard