‘MAFS’-Kim is 15 kilo kwijt en onthult hoe ze zo is afgevallen

Niet alleen is ze terug op haar geliefde eiland Tenerife, ook onderging ze een fysieke transformatie.

Kim is 15 kilo afgevallen

Ze viel namelijk maar liefst 15 kilo af. Kim plaatste een knappe foto van zichzelf in een blauwe outfit op Instagram. Een oplettende volger vraagt haar: ‘Wauw, zoveel afgevallen, hoe heb je dat gedaan?’

‘I did it’

Kim besluit haar gewichtsverlies te delen en post een voor- en na-foto op haar Instagram Stories. Links zien we Kim in haar trouwjurk op een van de officiële Married at first sight-foto’s. Rechts zien we de foto in de blauwe outfit. Ze schrijft erbij: ‘I did it! 15 kilo lichter!’

Zó deed ze dat

Aan de oplettende volger laat ze weten hoe het haar is gelukt om zoveel kilo’s kwijt te raken: ‘Meer bewegen en gezonder eten, maar vooral minder gaan eten qua porties’, aldus Kim.

Terug naar Tenerife

In het programma trouwde Kim met Antoine. Dat leek een goede match, maar tijdens de huwelijksreis ging het al gauw de verkeerde kant op. Aan het einde van het seizoen bleek het over en uit tussen de twee. Inmiddels runt Kim een excursiekantoor op Tenerife, het eiland waar ze al een groot deel van haar leven woont.

Zo ziet Kim er nu uit:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kim Meuwese (@kimmeuwese) op 3 Oct 2022 om 1:41 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kim Meuwese (@kimmeuwese) op 3 Oct 2022 om 1:42 PDT

Bron: Instagram