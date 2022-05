‘MAFS’-Kim reageert voor het eerst zelf op het ‘bubbelbad-incident’ met Joep

Kim geeft voor eens en voor altijd duidelijkheid over het zogenoemde ‘bubbelbad-incident’.

Roddels over het ‘bubbelbad-incident’

Zowel Joep als Kim zien een relatie, laat staan een huwelijk, niet zitten met hun partners Caroline en Antoine. Om er toch het beste van te maken tijdens het koppelweekend in de duinen, besluiten ze aan het einde van de avond samen in het bubbelbad te gaan. Daar hebben ze de grootste lol.

Maar al snel ontstaat er wat ophef. Want waarom gaan zij met z’n tweetjes tot in de late uurtjes samen in de jacuzzi zitten? Joep en Kim ontkennen dat er iets is gebeurd, maar de andere kandidaten vinden het alsnog een gekke situatie en er wordt in de één na laatste aflevering veel over geroddeld. Libelle’s Chanan had niet anders verwacht. “Zet ze in een bubbelbad en er volgt sowieso drama”, schrijft ze in haar MAFS-blog.

Alleen maar gekletst

Aan Shownieuws vertelt Kim wat er precies is gebeurd. “Ik vind het raar dat het zo is uitvergroot, want er is niets gebeurd”, vertelt ze. “Sterker nog, de productie stond gewoon naast ons mee te kletsen. Die is op een gegeven moment gegaan en toen hebben wij er nog heel even samen ingezeten.” De twee hebben het kort over elkaars ervaringen gehad. “En toen zijn we er weer uitgegaan.”

Fout van de productie

Volgens haar wordt nu gedaan alsof ze úren met elkaar in het bubbelbad hebben gezeten. “Maar dat is totaal niet zo.” De volgende ochtend heeft de productie volgens haar iedereen gepusht om er iets over te zeggen. “Ze vroegen ook: ‘Kim ga nog even bij Caroline zitten en praat erover.’ Daar had ik eigenlijk ‘nee’ op moeten zeggen, want er is niks gebeurd.” Als het zo spannend was, dan hadden ze het volgens haar wel gefilmd.

Bron: Shownieuws