‘MAFS’-Martijn heeft commentaar op het rijgedrag van zijn vrouw (die rijinstructrice is): “Je rijdt als iemand van 85” Beeld Videoland

De kijkers van Married at first sight zagen dinsdagavond dat Martijn en Nicole in Italië arriveerden voor hun huwelijksreis. Het zwembad, hun kamer: alles vonden ze fantastisch, maar hoe lang vinden ze het nog fantastisch met elkaar?