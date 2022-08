‘MAFS’ Milly is verliefd en deelt een foto van haar nieuwe vlam

Vier jaar geleden dacht Milly het geluk te hebben gevonden met Joost, aan wie ze door de experts van Married at first sight werd gekoppeld. Maar voor Joost was zij het niet helemaal. Hij beëindigde uiteindelijk de relatie. Daarna deed Milly - nieuwe ronde, nieuwe kansen - nog mee aan Married at first sight: second chance, maar wederom zonder succes in de liefde te vinden.

Herinneringen maken

Gelukkig heeft ze inmiddels de liefde wél gevonden en is ze met haar nieuwe vriend op vakantie in Kaapverdië aan het genieten van de zon. Op Instagram deelt Milly een strandfoto waarop haar nieuwe wederhelft haar optilt. ‘Laten we samen herinneringen maken’, luidt de begeleidende tekst.

Hoe haar vriend heet, deelt ze niet.

