‘MAFS’ Nicole en Martijn gaan scheiden: “Ik vind dit niet 100 procent eerlijk”

Over één ding zijn de twee het unaniem eens: ze gaan ermee stoppen. “Het is allemaal heel duidelijk”, zo bevestigt Nicole. Voordat ze de handdoek in de ring gooien, moeten ze echter eerst nog even het gesprek aangaan met Carlo en Patrick. Tijdens dat gesprek blijkt dat de twee er totaal verschillend naar kijken en het nog steeds niet eens zijn over de reden van de breuk.

Dat gaat wel heel snel

Volgens Nicole gaf Martijn wel héél snel op, iets wat bij haar voor de nodige tranen zorgde. “Omdat hij op dag 1 besloot te stoppen, toen dacht ik: wow, dat gaat wel heel snel.” Martijn geeft aan dat dit niet voor niks was: hij voelde zich vanaf het begin niet gezien door Nicole en vond ook dat zij weinig interesse in hem toonde.

Veel eenrichtingsverkeer

“Alles zag eruit als een droomstart”, zo begint hij zijn afscheidsbrief. “Helaas kreeg ik niet het gevoel van ‘toekomstige partner’. Ik merkte in onze gesprekken veel eenrichtingsverkeer. Eigenlijk ging het altijd om jou. Ik voelde me eigenlijk niet gezien.” Als Carlo hem vraagt of Nicole geïnteresseerd was in zijn familie, reageert Martijn vaag. “Tot op zekere hoogte wel.” Nicole laat het hier niet zomaar bij: “Waarom tot op zekere hoogte? Ik heb er op de bruiloft direct naar gevraagd. Ik heb app-contact gehad met zijn dochter. Ik weet volgens mij alles over zijn exen, over de moeders van de kinderen. Ik heb het zéker niet alleen maar over mezelf gehad.”

Vriendschap

Martijn laat weten dat hij het - ondanks alle drama - nog wel ziet zitten om Nicole te zien. “Helaas ga ik verder als single, gescheiden man. Wel balen. Ik wil je heel graag behouden als vriend, maar die keuze is aan jou.” Voor Nicole zit dit er niet zomaar in. “Er moet dan nog wel wat gebeuren, want ook in vriendschap moet je eerlijk zijn. Ik vind dit niet 100% eerlijk.”

Nieuw koppel

Waar het liefdesavontuur van Nicole en Martijn stopt, begint het huwelijk van een ander koppel. Het team van experts introduceert woensdag een bonuskoppel. Patricia en Stephen kregen eerder te horen dat ze niet waren geselecteerd, maar maken nu toch hun opwachting in het programma.

Bron: RTL 4