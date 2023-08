‘MAFS’-stel Wichian en Loes hebben het gezellig samen

Dat blijkt maar weer uit een leuke foto die Wichian op Instagram deelt.

Loes en Wichian in ‘MAFS’

Vanaf het begin lijken Loes en Wichian perfect bij elkaar te passen. Helemaal omdat zij, in tegenstelling tot veel andere MAFS-koppels, weinig problemen hebben gehad tijdens het hele liefdesavontuur. Alle kijkers waren dan ook blij dat ze in de laatste aflevering besloten getrouwd te blijven. “Ik dacht dat liefde niet bestond. Maar Loes, je hebt het tegendeel bewezen. Je bent geen invulling, maar een aanvulling in m’n leven”, zei Wichian toen.

Uit elkaar

Maar helaas hield hun huwelijk niet lang stand. Na de opnames groeide het stel uit elkaar en leverden ze hun ringen al snel weer in. “Wichian is geweldig. Maar het laatste stukje ontbreekt. Hoe graag ik het ook wil”, zei Loes daarover in een reactie aan RTL Boulevard.

Mooie vriendschap

Hoewel Wichian het erg moeilijk heeft gehad met dit besluit, kunnen ze het na de scheiding nog altijd goed met elkaar vinden. Er is zelfs een mooie vriendschap tussen hen ontstaan en spreken af en toe met elkaar af. “Aangezien de werkdag erop zat, ik in de buurt was van (mijn ex-vrouw) Loes Kanters en we nog goed contact met elkaar hebben, zijn we samen even wat gaan eten op het terras”, schrijft hij bij een gezellig kiekje op Instagram. “Fijn dat dit na alles wat we hebben meegemaakt nog kan.”

