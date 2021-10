‘MAFS’-ster Sylvia deelt goed nieuws over haar gezondheid

Haar tumor is namelijk niet meer actief.

Witte vlek

Sylvia kreeg tijdens de opnames van Married at first sight te horen dat ze longkanker heeft. Na meerdere behandelingen leek het de goede kant op te gaan, tot ze een enkele maanden geleden te horen kreeg dat er een witte vlek op haar long te zien was tijdens een PET-scan. Gelukkig bleek een paar dagen later dat het ging om een ontsteking. Bovendien was de witte vlek al snel weg en was de tumor geslonken.

Littekenweefsel

Deze week krijgt Sylvia nog meer goed nieuws. “Potverdorie zeg”, begint ze de video. “Ik heb vandaag het geweldigste nieuws van de wereld gekregen.” De scan ziet er hartstikke goed uit. De tumor is niet meer actief, want er is alleen nog maar littekenweefsel gevonden bij de laatste controle. “Ik ben zó blij. Rico, jij hebt gewonnen, maar ik heb ook een ronde gewonnen. We gaan de feestdagen in met heel veel zin en lol maken en gewoon, lekker genieten.”

Sylvia glimlacht van oor tot oor en is helemaal van haar à propos. “Ik moet het even door laten dringen, ik ben er zo blij mee en we gaan gewoon door.”

