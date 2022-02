MAFS-trouwambtenaar Mariëlle belooft een seizoen vol ‘vuurwerk’ Beeld RTL Beeldbank

‘MAFS’-trouwambtenaar Mariëlle belooft een seizoen vol ‘vuurwerk’

Hoewel het nieuwe seizoen van Married at first sight nog maar net is begonnen, willen we het liefst nu al weten welke huwelijken standhouden en welke niet. Hiervoor zullen we nog even geduld moeten hebben, maar één ding is in ieder geval wel zeker: volgens MAFS-trouwambtenaar Mariëlle Jongmans (57) gaat het een seizoen vol ‘vuurwerk’ worden.