Magisch moment: Hans Klok haalt Las Vegas naar Nederland

Met zijn show brengt hij zijn geliefde stad Las Vegas naar Nederland.

Las Vegas

Hans Klok, dé illusionist der illusionisten van Hollandse bodem, komt met een nieuwe dinershow. De show heet Vegas! en moet de bezoekers dan ook het gevoel geven even op reis te zijn naar de Amerikaanse gokstad. De show wordt opgevoerd in het gloednieuwe The harbour club theater, gelegen naast restaurant The harbour club in Amsterdam. Het theater werd speciaal voor de show gebouwd.

Eigen theater

Zondag ging de show in premiere. Shownieuws was aanwezig, en sprak met Hans Klok over zijn nieuwe show. “Gewoon geweldig. Ik heb een eigen theater in Amsterdam! Fantastisch...”, aldus de illusionist over zijn nieuwe show.

Terug naar Amerika?

Jarenlang woonde hij in Las Vegas, maar wegens het coronavirus keerde hij terug naar Nederland. Hij woont momenteel in een luxeappartement in Bloementaal, en blijft daar de komende tijd nog vertoeven. “Ik zie ons nog wel een keer teruggaan naar Las Vegas. Maar voorlopig hebben we Vegas hier”, aldus Klok.

Bron: Shownieuws