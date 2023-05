Makelaar Alex heeft het moeilijkste ‘Kopen zonder kijken’ concessiegesprek ooit: “Het is zo goed als onmogelijk”

Vóór Kopen zonder kijken hebben Santosh en Vanity al 50 woningen bezocht. Ze zoeken een eengezinswoning, met tuin, in de buurt van Zoetermeer. Ze wensen niet veel, maar hebben een klein budget, dus in deze tijd van hoge rente en overbiedingen is het lastig om iets passends te vinden. Makelaar Alex zegt zelfs: “Het is zo goed als onmogelijk.”

Als de concessieklok afgaat, weet het stel eigenlijk al hoe laat het is. Voor hun budget van €355.000 kan hij alleen appartementen vinden. “Ik had het jullie echt enorm gegund, maar het lukt gewoon niet”, aldus makelaar Alex van Keulen, tegenover het stel op de bank. “Ik snap het ook”, huilt Vanity. “Dit was verreweg een van de moeilijkste concessiegesprekken die ik ooit heb gevoerd. Wat een verdriet. Je ziet gewoon de droom in duigen vallen”, zegt Alex na dat emotionele moment. “Maar het is wel de realiteit.”

Onverwachtse wending

Maar dan komt er tóch een hele onverwachtste wending in het programma. Er komt een eengezinswoning vrij, met tuin en het gewenste aantal slaapkamers. Alex en Bob gaan het huis meteen bezichtigen. Voor Bob wordt het nog wel een uitdaging om er iets moois van te kunnen maken: “Ik moet kijken hoe ik het oplos. Want jij koopt straks het huis en dan ben jij klaar en ik houd een fractie van het geld over en dan mag ik het oplossen.”

Zó blij

Grote verbouwing of niet, dit is het perfecte huis voor het jonge gezin. Wanneer het stel het huis voor het eerst ziet, zijn ze zó blij dat het Alex toch gelukt is om een eengezinswoning te vinden. Met het kleine budget voor de verbouwing en aankleding lukt het het team toch nog om er een fantastisch plekje van te maken voor Santosh, Vanity en de kinderen. En de kijkers genieten mee. “Dit is echt het liefste stel ooit. Die gun je de wereld”, schrijft een kijker. “Hoe lief en dankbaar!”

Hoe lief en dankbaar, dat Vanity en Santos Martijn een dikke dankjewel-knuffel geven al vóórdat ze het gekochte huis überhaupt van binnen hebben gezien.

Super stel met grote gunfactor.#kopenzonderkijken #kzk — Dwitteraar @Me_Dwi op Mastodon 🥬🐰 🇳🇱🧀🇮🇩🥜 (@Dwitteraar) 29 mei 2023

Jongens, ik heb #kopenzonderkijken net gekeken en dit is echt het liefste stel OOIT. Die gun je de wereld. — Kasteelvrouwe (@Kasteelvrouwe1) 29 mei 2023

Bron: RTL