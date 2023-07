Makers ‘B&B vol liefde’ zoeken nú al singles voor het nieuwe seizoen (en er verandert iets aan het programma)

Zo verscheen er een oproep op de site van de producent. Die oproep onthult dus dat er een vierde seizoen komt, maar dat is niet het enige!

Producent ‘B&B vol liefde’ zoekt nieuwe kandidaten

De oproep bevat niet heel veel tekst, en toch kunnen we er een boel uit opmaken. Zo lijken er dingen te gaan veranderen.

Blue Circle schrijft: ‘Ben jij of ken jij iemand die recent of wellicht al lang geleden een groot avontuur is aangegaan in het buitenland? Iemand die een B&B, hotel, guesthouse, camping, agriturismo of bijvoorbeeld een chambre d’hotes runt? En waar zijn of haar droom werkelijkheid is geworden, maar dit nu alleen doet en veel liever samen zou doen met een liefdespartner? Dan zijn wij op zoek naar hem of haar voor het nieuwe seizoen van: B&B vol liefde.’ Tot zover nog niks geks te lezen.

Belgen gezocht

Maar dan lezen we: “Naast single Nederlanders mogen single Belgen zich ook melden.” Interessant! Volgend jaar kunnen we dus zomaar Vlaamse B&B-eigenaren in het programma gaan zien, en dat is best opvallend, want de Belgen hebben een eigen variant van het programma, genaamd B&B zoekt lief (ook te zien op Videoland).

Buiten Europa

Ook roept de producent single B&B-eigenaren buiten Europa op om zich aan te melden. In het derde seizoen zit natuurlijk Martijn die Say Cheese runt in Thailand. Het lijkt erop dat Blue Circle graag meerdere kandidaten zoals hij toevoegt aan het vierde seizoen.

Aanmelden

Heb jij een B&B en ben je vrijgezel? Aanmelden kan hier. Zit je liever voor de buis om het geheel te aanschouwen? Voorlopig is B&B vol liefde elke maandag tot en met vrijdagavond te zien om 20:30 uur op RTL4.

Tijdens de tweede week ‘B&B vol Liefde’ gebeuren een hoop wonderlijke dingen. Een hoop om te bespreken als we Libelles Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers mogen geloven:

Bron: Blue Circle